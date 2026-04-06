Hund in Ellweiler zugelaufen: Polizei Birkenfeld sucht nach dem Eigentümer

BIRKENFELD/ELLWEILER – Am heutigen Tag wurden Anwohner in der Ortslage Ellweiler auf einen Hund aufmerksam, der sich offensichtlich ohne Aufsicht im öffentlichen Raum bewegte.

Da kein Besitzer in der unmittelbaren Umgebung festzustellen war, informierten die Zeugen die zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld. Die Beamten trafen das Tier vor Ort an und leiteten die notwendigen Maßnahmen zur Inobhutnahme ein.

Derzeitiger Aufenthalt und Zustand des Tieres

Nach einer ersten Begutachtung durch die Polizeibeamten befindet sich der Hund in einem guten gesundheitlichen Zustand und weist keine sichtbaren Verletzungen auf. Auffällig ist jedoch, dass das Tier zum Zeitpunkt des Aufgriffs kein Halsband trug, wodurch keine direkten Rückschlüsse auf die Herkunft möglich sind. Bis zur endgültigen Klärung der Eigentumsverhältnisse ist der Hund in der Dienststelle untergebracht.