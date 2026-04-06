Eifel: Nach Überholmanöver – Motorradfahrer tödlich verletzt

OCHTENDUNG/MAYEN – Nach einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer am Nachmittag im Landkreis Mayen-Koblenz an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der 30-Jährige verlor nach dem Überholen vor einer abschüssigen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, wie die Polizei mitteilte.

Er stürzte und prallte gegen Verkehrszeichen neben der Fahrbahn. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Neben der Polizei mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam waren auch Feuerwehr, Notarzt und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Für den Motorradfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme bis zum Abend gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei den Beamten zu melden.