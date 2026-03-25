Trier: SimsalABIm – Angela-Merici-Gymnasiums feiert Abiturjahrgang 2026

TRIER – „SimsalABIm – märchenhaft statt mangelhaft“: Unter diesem Motto haben 62 Abiturientinnen und Abiturienten das Abitur am AMG abgelegt.

Hannah Greweldinger und Helena Schmitt (Jahrgangsbeste) haben die Traumnote von 1,0 erreicht. Insgesamt war der Jahrgang tatsächlich – getreu dem Motto – eher märchenhaft als mangelhaft: Der Jahrgang war mit insgesamt 29 Abschlussnoten mit einer Eins vor dem Komma der drittbeste in der jüngeren Historie des AMG.

Während einer stimmungsvollen Feierstunde in der Aula des AMG wurden am Freitag, 20. März 2026, die Zeugnisse und weitere Auszeichnungen unter dem herzlichen Applaus der anwesenden Gäste in Empfang genommen.

Herzliche Glückwünsche gehen an

Annelie Joline Baltes; Lilly Basten; Felicitas Alexandra Cosima Bauer; Charlotte Sophie Becker; Mirjam Bellmann; Luzia Berger; Paula Braße Jorge; Josefine Burghardt; Sanja Marie Čepuran; Anna Katharina Conen; Julia Deutsch; Karolina Marta Dmyterko; Mia Dunkel; Emelie Erschens; Jana Finken; Marie Franzen; Romy Maria Franzen; Zoé Franzen; Annika Lena Fürderer; Sigrun Amanda Maria Gehrke; Nina Margarete Gottschalk-Schmitt; Hannah Sophie Greweldinger; Jule Grün; Clara Sophie Guczki; Sophia Melitta Hansen; Inken Heinen; Lea Hoffmann; Greta Maria Jansen; Hanna Jüngling; Nadja Kasel; Ida Keidel; Viola Klawe; Johanna Antonia Köster; Charlotte Kruchten; Annamaria Lienkamp; Leonie Rosa Lieser; Isabelle Lindner; Miriam Annette Barbara Mailänder; Emma Katharina Mertes; Verena Meyer; Nadja Alexandra Mindt; Maja Ostaszewska; Leni Katharina Pfeffer; Lia Rausch; Sophie Sartoris; Antonia Chiara Schirra; Helena Schmitt; Hannah Bettina Schmitz; Mona Schneider; Noemi Schwarz; Mia Sophie Spang; Rebecca Strohm; Felicitas Thielges; Alina Wagner; Juli Wagner; Mattea Francesca Walter; Mahnoor Waqar; Anna Weber; Kira Weber; Katharina Welschoff; Hannah Sophie Wenner; Ella Wilhelmus;

Auszeichnungen: Isabelle Lindner (Scheffelpreis); Viola Klawe (Deutsch); Alina Wagner (Sport); Mia Dunkel, Ella Wilhelmus (Englisch); Matthias Brisch (FWG) (Mathematik); Helena Schmitt (Chemie); Hannah Greweldinger (Biologie und Französisch); Helena Schmitt (Erdkunde); Lilly Basten, Sanja Čepuran, Karolina Dmyterko, Mattea Walter (Bildende Kunst); Viola Klawe, Emma Mertes (Altphilologen); Viola Klawe (Geschichte); Noemi Schwarz (Philosophie); Luzia Berger, Sophie Sartoris (Physik); Hannah Greweldinger, Helena Schmitt (Bestes Abitur); Nadja Mindt (Preis der Kultusministerin); Greta Jansen (AMG-Abiturpreis)