Ausbau der Elektromobilität: Modernste Ladeinfrastruktur am Flugplatz Bitburg

BITBURG – Ab sofort steht in Bitburg eine modernisierte Ladesäule für Elektroautos bereit – ausgestattet mit neuester Hardware und zukunftssicherer 4G-Kommunikation.

Die bisherige Säule wurde vollständig durch ein neues Modell ersetzt, welches weiterhin das parallele Laden von zwei Fahrzeugen ermöglicht. Die Kosten für Erneuerung und Installation übernimmt die Westenergie AG.

Zur offiziellen Inbetriebnahme der neuen Ladeinfrastruktur trafen sich Vertreterinnen und Vertreter des Zweckverbands Flugplatz Bitburg und der Westenergie AG vor Ort.

Andreas Kruppert, Verbandsvorsteher des Zweckverbands Flugplatz Bitburg, betonte: „Die neue Ladesäule ist ein weiterer Schritt hin zu einer modernen und nachhaltigen Mobilitätsinfrastruktur in Bitburg. Sie macht den Einstieg in die Elektromobilität noch einfacher.“ Tanja Schnarrbach, Vertreterin des Zweckverbands Flugplatz Bitburg, sagte: „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Station einen weiteren Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten können.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Durch den Einsatz von 100 Prozent Ökostrom schaffen wir eine besonders klimafreundliche Ladeinfrastruktur. So können alle Nutzerinnen und Nutzer aktiv zum Umwelt- und Ressourcenschutz beitragen.“

Die neue Ladesäule verfügt weiterhin über zwei 22 kW AC-Ladepunkte und ermöglicht das parallele Laden von zwei Elektrofahrzeugen. Die Abrechnung erfolgt bequem per Kreditkarte, PayPal oder über einen Autostromvertrag. Westenergie übernimmt neben der Installation und Inbetriebnahme auch Wartung und Betrieb der Technik sowie die Abrechnung, Kundenbetreuung und Strombeschaffung aus regenerativen Quellen.