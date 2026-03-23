Bernkastel: Brandstiftung auf Supermarkt-Parkplatz – Polizei fahndet nach jugendlichem Trio

BERNKASTEL-KUES – Am Sonntag, den 22. März 2026, kam es zu einem polizeirelevanten Zwischenfall auf dem Betriebsgelände der LIDL-Filiale in Kues.

Gegen 17:14 Uhr wurde ein vorsätzlich gelegter Brand gemeldet. Bislang unbekannte Personen entzündeten einen Mülleimer, was unmittelbar zu Sachschäden führte. Die Hitzeentwicklung beschädigte zudem den angrenzenden Unterstand für Einkaufswagen erheblich. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch durch die Behörden ermittelt.

Ermittlungsstand und Täterbeschreibung der Polizei

Die ersten Ermittlungen vor Ort deuten auf eine Gruppe von Jugendlichen als Verursacher hin. Zeugenaussagen beschreiben drei junge Personen, darunter mutmaßlich zwei Mädchen und einen Jungen. Die Gruppe soll sich zum Tatzeitpunkt im unmittelbaren Umfeld des Brandherdes aufgehalten haben. Die Polizeiinspektion hat die Spurensicherung abgeschlossen und wertet nun weitere Hinweise aus dem Umfeld aus.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Um den Fall zeitnah aufzuklären, ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Personen, die am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise zur Identität der Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06531-95270 entgegen. Jeder Beitrag kann zur Identifizierung der Verantwortlichen beitragen.