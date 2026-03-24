Tragischer Ausgang nach Vorfahrtsmissachtung: Senior stirbt an inneren Verletzungen

LÖRZWEILER/BINGEN – Am Samstag, dem 21.03.2026, ereignete sich in Lörzweiler ein folgenschwerer Verkehrsunfall. An der Kreuzung der K34 und K46 kollidierten ein Pkw und ein Motorroller, nachdem ein 43-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtet hatte.

Der 81-jährige Rollerfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes. Während die Erstversorgung vor Ort noch auf leichtere Verletzungen hindeutete, verschlechterte sich der Zustand des Seniors im Krankenhaus rapide. Am frühen Montagmorgen verstarb der Mann an inneren Verletzungen.

Polizei setzt auf Unfallanalytik und Gutachten

Die Polizeiinspektion Oppenheim hat umgehend reagiert und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache intensiviert. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, um den Hergang an der Kreuzung Bahnhofstraße und Mainzer Straße zu rekonstruieren. Im Fokus steht dabei die Frage, wie die zunächst leicht erscheinende Kollision zu den letztlich tödlichen inneren Verletzungen führen konnte. Das Ergebnis des Gutachtens wird für die juristische Bewertung des Falls von zentraler Bedeutung sein.

Dringender Aufruf an unerkannte Unfallzeugen

Für die lückenlose Aufklärung sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Insbesondere ein Fahrzeugführer, der unmittelbar hinter dem Unfallverursacher fuhr, wird gebeten, sich bei der Dienststelle in Oppenheim zu melden. Die Beamten erhoffen sich von dieser Aussage entscheidende Details zum Abbiegevorgang und zur Geschwindigkeit der beteiligten Fahrzeuge. Bisher unbekannte Zeugen können so einen wesentlichen Beitrag zur Klärung dieses tragischen Ereignisses leisten.