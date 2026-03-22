Bitburg: Einbahnregelung auf Parkplatz Schliezgasse für mehr Sicherheit

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Foto: Stadt Bitburg

BITBURG. Auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Schliezgasse in Bitburg wird die Einbahnregelung dauerhaft festgeschrieben. Im Rahmen einer Probephase hat sich diese Lösung als deutlich verkehrssicherer erwiesen.

Früher war der Parkplatz über zwei Zufahrten erreichbar, was immer wieder zu brenzligen Verkehrssituationen beim Parksuchverkehr führte. Um das zu vermeiden und Sicherheit zu erhöhen, hat das Ordnungsamt in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer eine Einbahnregelung angeordnet. (Quelle: Stadt Bitburg)

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