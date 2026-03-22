++ Update: Frontalkollision auf der B49 — 51-Jährige stirbt an Unfallort ++

KINDERBEUERN/BENGEL. Wie von lokalo.de berichtet, ereignete sich am frühen Morgen des heutigen Sonntags gegen 4.50 Uhr auf der Bundesstraße 49 zwischen Bengel und Kinderbeuern ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde. Zwei weitere Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden. Für beide besteht nach derzeitigem Stand keine Lebensgefahr.

Nach Unfallaufnahme durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich und Hinzuziehung eines durch die Staatsanwaltschaft Trier beauftragten Unfallgutachters ergab sich folgender Unfallhergang:

Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land befuhr mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 aus Richtung Bengel kommend in Fahrtrichtung Kinderbeuern. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet befuhr mit seinem Personenkraftwagen die Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 51-Jährige plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Der weitere Fahrverlauf ist unklar und konnte von beiden Fahrzeugführern im Rahmen einer ersten Befragung nicht mehr nachvollzogen und wiedergegeben werden.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge kamen anschließend auf der ursprünglichen Fahrbahnseite des 51-Jährigen zum Stillstand.

Dabei wurde die Fahrerseite des Fahrzeugs des 43-Jährigen gegen die Schutzplanke hochgedrückt, während sich die Beifahrerseite mit der Fahrzeugfront des Fahrzeugs des 51-Jährigen verkeilte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass Totalschaden entstand.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die 51-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 43-Jährigen erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden, konnte aber zwischenzeitlich nach Abschluss dieser wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, die Feuerwehren aus Hetzhof, Bengel und Kinderbeuern sowie der Rettungsdienst. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)