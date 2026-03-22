++ Aktuell: Eine Person stirbt bei Frontalkollision zwischen Bengel und Kinderbeuern ++

BEGNGEL/KINDERBEUERN. Am heutigen Sonntag kam es gegen 4.50 Uhr auf der Bundesstraße 49 zwischen Bengel und Kinderbeuern zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrzeugführer eines Kleinwagens kollidierte aus bisher unbekannten Gründen plötzlich und unvermittelt mit einem entgegenkommenden Kombi.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten nach ersten Erkenntnissen bei voller Fahrt frontal miteinander. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Leitplanke gehoben, so dass er in Schräglage zum Stillstand kam.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte, der Feuerwehr und der Polizei musste festgestellt werden, dass eine Person verstorben war. Zwei weitere Personen wurden schwerverletzt unmittelbar versorgt.

Die Unfallstelle wurde gesperrt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Derzeit laufen die Arbeiten an der Unfallstelle noch, die Strecke ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Es wird nachberichtet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)