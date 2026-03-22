Lärmbelastung und technische Mängel: Polizei zieht Motocross aus dem Verkehr

BAUMHOLDER/TRIER – Die Polizeiinspektion Baumholder reagiert auf die zunehmende Unruhe in der Bevölkerung im Bereich Eckersweiler.

In den vergangenen Wochen häuften sich Berichte über riskante Fahrmanöver und erhebliche Lärmbelästigungen durch Motocross-Maschinen auf einer bundeseigenen Privatstraße. Anwohner und Spaziergänger meldeten wiederholt gefährliche Situationen, die auch den Schutz von Wildtieren und Haustieren beeinträchtigten. Die Polizei leitete daraufhin verstärkte Kontrollmaßnahmen ein.

Massive technische Manipulationen bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Ein aktueller Fall unterstreicht die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde mit seiner Maschine kontrolliert, wobei sofort ein manipuliertes, unleserliches Kennzeichen auffiel. Die anschließende Begutachtung durch einen Sachverständigen offenberte das ganze Ausmaß der Verstöße: Neben dem Fehlen sicherheitsrelevanter Bauteile wie Spiegeln und Blinkern war die Leistung des Krades von 12 kW auf 34 kW fast verdreifacht worden. Zudem war das Fahrzeug durch Modifikationen an der Abgasanlage doppelt so laut wie zulässig.

Juristische Konsequenzen und Präventionsappell der Behörden

Gegen den jungen Mann wurden Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Er muss nun mit empfindlichen Sanktionen und hohen Verfahrenskosten rechnen. Die Polizei Baumholder betont, dass technische Sicherheit und gegenseitige Rücksichtnahme die Grundvoraussetzungen für eine sichere Motorradsaison sind. Weitere Kontrollen im Grenzbereich zum Saarland wurden bereits angekündigt, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten.