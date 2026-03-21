Wittlich: Trickdiebstahl mit Kind – Mann klaut Schmuck in Ladengeschäft

WITTLICH – Am 20.03.2026 kam es in Wittlich in der Burgstraße gegen 13.30 Uhr zu einem Diebstahldelikt. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat in Begleitung eines Kindes ein dortiges Ladengeschäft.

Er täuschte gegenüber dem Personal ein Kaufinteresse vor. Im Rahmen eines Verkaufsgesprächs ließ er sich diverse Schmuckstücke präsentieren. Die Polizei geht davon aus, dass die Anwesenheit des Kindes dazu diente, ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Verkäufer aufzubauen.

Ablauf der Tat und Flucht des Verdächtigen

Während des Gesprächs gab der Mann an, ein Dokument zur Identitätssicherung aus seinem Fahrzeug holen zu müssen. Gemeinsam mit dem Kind verließ er daraufhin die Geschäftsräume. Als der Mann nach längerer Zeit nicht zurückkehrte, bemerkte der Verkäufer das Fehlen mehrerer Exponate. Die genaue Schadensumme ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben die Anzeige aufgenommen und eine umfassende Spurensicherung durchgeführt.

Zeugengesuche und Kontaktinformationen der Polizei

Die Ermittler suchen nun nach Personen, die Angaben zu dem unbekannten Mann oder seinem Begleitkind machen können. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Burgstraße werden von der Polizeiinspektion Wittlich entgegengenommen. Informationen können telefonisch unter 06571 9260 oder schriftlich per E-Mail an [email protected] übermittelt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der beteiligten Personen.