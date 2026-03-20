Mehr Kokain als München oder Barcelona? Luxemburg sorgt mit Drogenwerten für Aufsehen

LUXEMBURG. Polizeistatistiken zeigen oft nur, was entdeckt wird. Das Abwasser dagegen zeigt, was tatsächlich konsumiert wird. Genau deshalb sorgt die neue europaweite Analyse der EU-Drogenagentur EUDA für Aufmerksamkeit – besonders in Luxemburg. Denn das Großherzogtum fällt in der Auswertung nicht als Randnotiz auf, sondern mit auffällig hohen Werten, vor allem bei Kokain.

Abwasser statt Polizeistatistik: Darum sind die Daten so brisant

Die Methode ist ebenso simpel wie aufschlussreich: Gemessen werden Drogenrückstände im städtischen Abwasser. Für die aktuelle Auswertung wurden Daten aus 115 Städten in 25 Ländern herangezogen.

Das Ergebnis für Europa insgesamt: Kokain und Ketamin legen zu, MDMA geht zurück, Cannabis bleibt in vielen Städten eher stabil. Im Vergleich von 2024 zu 2025 stiegen die Kokainrückstände in den erfassten Städten um 22 Prozent, Ketamin um 41 Prozent. MDMA sank dagegen um knapp 16 Prozent.

Luxemburg bei Kokain besonders auffällig

Für Luxemburg ist vor allem ein Wert bemerkenswert: Laut Berichten zur europäischen Studie wies Luxemburg-Stadt im Abwasser höhere Kokain-Konzentrationen auf als München oder Barcelona.

Zugleich wurden Kokain und Cannabis in 100 Prozent der Proben aus Luxemburg-Stadt nachgewiesen. Das macht die Ergebnisse besonders brisant. Denn damit rückt Luxemburg nicht als unauffälliger Beobachter europäischer Drogentrends ins Bild, sondern als Land, das bei harten Substanzen deutlich sichtbar wird.

Mehr als nur eine auffällige Statistik

Die Daten sind mehr als ein bloßer Zahlenwert. Sie deuten auf ein Konsumniveau hin, das sich nicht einfach mit dem Bild gelegentlichen Partydrogengebrauchs erklären lässt.

Wer bei Kokain über Städten wie München oder Barcelona liegt, bewegt sich nicht im europäischen Mittelfeld. Luxemburg taucht damit im Radar der europäischen Drogentrends auffällig weit oben auf.

Auffällige Spitzen am Wochenende – und sogar dienstags

Besonders interessant ist auch das Konsummuster. Berichten zufolge erreicht der Kokainkonsum in Luxemburg am Wochenende höhere Werte – und auffällig auch dienstags.

Das passt grundsätzlich zum europaweiten Bild: In mehr als drei Vierteln der Städte liegen die Werte für Kokain und MDMA zwischen Freitag und Montag höher als an den übrigen Wochentagen.

Gerade dieser Wochenend-Effekt gilt als aufschlussreich. Er deutet auf ein Muster hin, das eng mit Nachtleben, Freizeit und sozialem Ausgehen verbunden sein kann.

Warum Luxemburg besonders genau hinschaut

Bemerkenswert ist außerdem, dass Luxemburg seine Abwasserbeobachtung ausgebaut hat. Das Monitoring wird inzwischen auf acht Kläranlagen im Land angewendet.

Das bedeutet: Luxemburg schaut genauer hin als viele andere Regionen – und bekommt dadurch auch ein präziseres Bild davon, was tatsächlich im Umlauf ist.

Cannabis ebenfalls klar nachweisbar

Auch beim Cannabis ist Luxemburg sichtbar – wenn auch weniger spektakulär als beim Kokain. Dass Cannabis in sämtlichen Proben der Hauptstadt nachweisbar war, überrascht angesichts der breiten Verbreitung in Europa kaum.

Als absoluter Spitzenreiter wird Luxemburg in den veröffentlichten Zusammenfassungen zwar nicht genannt. Dennoch zeigen die Daten klar, dass der Konsum im städtischen Raum deutlich nachweisbar ist.

Das Abwasser als ehrlicher Zeuge

Ein wichtiger Punkt bei der Einordnung: Abwasseranalysen messen keine einzelnen Straftaten und benennen keine konkreten Tätergruppen. Sie zeigen nicht, wer konsumiert – sondern wie viel insgesamt in einer Stadt oder Region anfällt.

Genau darin liegt ihr Wert. Denn anders als klassische Polizeizahlen hängen sie nicht von Kontrolldichte, Schwerpunktaktionen oder Anzeigeverhalten ab. Das Abwasser ist damit gewissermaßen der ehrlichere Zeuge.

Luxemburg steht bei Kokain besonders im Fokus

Unterm Strich ergibt sich aus der neuen Auswertung ein klarer Befund: Luxemburg ist bei Kokain kein unauffälliger Randfall, sondern ein auffälliger Hotspot. Höhere Werte als in München oder Barcelona, vollständige Nachweise in den Proben der Hauptstadt und markante Wochenendspitzen – das ist ein deutliches Signal.

Wer über Drogenpolitik in Luxemburg spricht, dürfte deshalb künftig stärker auf das schauen, was im Abwasser messbar ist.