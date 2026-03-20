„Dorf Duell“ im Saarland: Wenn ganze Dörfer um das beste Menü kochen

Keine grellen Studios, keine künstliche Aufregung, kein überdrehter TV-Lärm: Mit „Dorf Duell – Wer kocht am besten?“ setzt der SR gemeinsam mit der ARD-Mediathek auf ein Format, das bewusst anders sein will. Im Mittelpunkt stehen sechs saarländische Dörfer, regionale Küche, echter Dorfstolz und Hobbyköchinnen und Hobbyköche, die für ihren Ort alles geben. Genau das macht den Reiz der Sendung aus.

Heimat, Herd und Ehrgeiz: Darum geht es bei „Dorf Duell“

Das Konzept ist einfach und stark zugleich: Sechs Dörfer aus dem Saarland treten gegeneinander an. Für jeden Ort kochen jeweils drei Hobbyköchinnen und Hobbyköche ein komplettes Menü.

Doch einfach wird es deshalb noch lange nicht. Denn gekocht wird nicht nur regional und mit viel Herzblut, sondern auch gegen die Uhr. Zusätzlich mischt ein Glücksrad mit und bringt Zufallszutaten für die einzelnen Gänge ins Spiel. Das sorgt für zusätzlichen Druck – und für kreative Lösungen am Herd.

Ganze Dörfer helfen mit

Besonders macht das Format auch, dass die Teams nicht allein antreten. Unterstützt werden sie von Nachbarinnen, Nachbarn, Freundinnen und Freunden aus dem Dorf, die Zutaten beisteuern und mithelfen.

So wird aus einer Kochsendung schnell ein Gemeinschaftsprojekt. Es geht eben nicht nur darum, wer am besten kocht. Es geht auch um Zusammenhalt, Identität und den Stolz auf das eigene Dorf.

Bewertet werden die Menüs von einer Jury – und zwar nach Geschmack, Regionalität und Kreativität.

Mehr als nur eine Kochshow

Gerade darin liegt die besondere Stärke von „Dorf Duell“. Die Sendung erzählt nicht einfach nur vom Kochen, sondern auch von Heimat, regionaler Vielfalt und persönlichen Geschichten.

Die Rezepte stehen dabei oft für mehr als nur gutes Essen. Sie spiegeln die Eigenheiten eines Ortes wider, erzählen von Traditionen und machen sichtbar, wie eng Küche und Identität zusammenhängen können. Das wirkt nahbar, ehrlich und an vielen Stellen besonders authentisch.

Diese Dörfer schicken ihre Teams ins Rennen

Ein Blick auf die teilnehmenden Orte zeigt, wie vielseitig das Format angelegt ist. Mit dabei sind Hangard, Reisbach, Rappweiler-Zwalbach, St. Nikolaus, Bliesmengen-Bolchen und Remmesweiler.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Hangard setzt etwa auf Lachsforelle, Rote-Bete-Carpaccio, Rehburger und Bratapfel mit Pflaumenkuchen. Reisbach serviert Kürbis-Quiche, Rindergulasch mit Geheirade und Kirschenmichel.

Im Finale wird dann das beste Dorf-Menü des Saarlands gekürt. Als Preis wartet eine große Dorfparty.

Warum „Dorf Duell“ so gut funktioniert

Was die Sendung angenehm von vielen anderen Formaten abhebt: Sie versucht nicht, größer oder lauter zu sein, als sie ist. Statt künstlicher Dramatik setzt „Dorf Duell“ auf Menschen, Dialekt, Regionalität und echte Leidenschaft fürs Kochen.

Gerade das macht das Format auch für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Großregion interessant. Denn Dorfidentität, kulinarische Eigenheiten und die Mischung aus Konkurrenz und Zusammenhalt sind hier vielen vertraut.

So ist „Dorf Duell“ am Ende weit mehr als nur eine Kochsendung. Es ist Regionalfernsehen, das nicht provinziell wirkt, sondern authentisch, sympathisch und überraschend unterhaltsam.