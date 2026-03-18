Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Mittwoch, 18. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin attraktiv.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als Maximalpreise an allen Tankstellen. Einen aktuellen Überblick bietet auch die Plattform spritpreise.lu, die regelmäßig über die neuesten Kraftstoffpreise informiert.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (18.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E5): 1,702 € pro Liter

Super Plus 98: 1,830 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,856 € pro Liter

👉 Diese Preise gelten seit der letzten Aktualisierung am 18. März 2026 (11:00 Uhr).

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt deutlich niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleiben die Preise meist günstiger.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diese Preise unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Kraftstoffpreise an den Tankstellen nahezu identisch.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von mehreren Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Aktuell wird mit leichten Schwankungen gerechnet. Ein deutlicher Rückgang der Preise ist kurzfristig eher nicht zu erwarten.

Fazit: Preise bleiben hoch – Luxemburg dennoch attraktiv

Die Spritpreise in Luxemburg heute bewegen sich weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Dennoch bleibt das Tanken für viele Autofahrer aus Trier und der Grenzregion attraktiv.

👉 Wer regelmäßig tankt, sollte die Entwicklung weiter beobachten – etwa über spritpreise.lu, wo die Preise täglich aktualisiert werden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.