Konz: Pkw-Crash am Kreisverkehr mit zwei Verletzten

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Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

KONZ – Wie die Polizeiwache Konz mitteilt, kam es Montag, 16.03.2026 gegen 15.30 Uhr auf der B51 im Bereich des Kreisverkehrs in Höhe der Möbel Martin Filiale Konz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW.

Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).

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