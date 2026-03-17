++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super Plus geht weiter hoch ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 18.03.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 18.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für die Super-Variante Super Plus steigt geht ab Mitternacht weiter.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Mittwoch dann weiter  1,856  Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis auch gleich, und der Liter kostet am Mittwoch dann weiter 1,702  Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) steigt im Preis um 5,1 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch 1,830 Euro kostet.

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