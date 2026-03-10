++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Benzin noch teurer ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 11.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 11.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preisanstieg für Kraftstoffe nimmt kein Ende. Ab Mittwoch sind Super 95 und Diesel noch teurer.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff steigt um 5,6 CENT, und kostet am Mittwoch jetzt schon 1,828 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin steigt gleich um 8,7 Cent, und der Liter kostet am Mittwoch schon 1,654 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,700 Euro kostet.