Nach Treibstoffaustritt: Hafen Mertert nimmt Betrieb wieder auf

MERTERT/KONZ – Der Hafen von Mertert ist seit Dienstagnachmittag wieder für den regulären Schiffsverkehr zugänglich.

Nachdem am Sonntagabend gegen 19 Uhr eine erhebliche Menge Dieselkraftstoff in die Mosel gelangt war, musste das Areal aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Hafenbetreiber Luxport sowie Bürgermeister Jérôme Laurent bestätigten die Wiedereröffnung gegen 16 Uhr. Zuvor hatten Spezialkräfte die Wasseroberfläche von den ölhaltigen Rückständen befreit.

Koordinierte Rettungsmaßnahmen zwischen Luxemburg und Deutschland

Der Vorfall löste eine intensive Zusammenarbeit der Rettungskräfte über die Landesgrenzen hinweg aus. Rund 30 Einheiten der Feuerwehr aus Luxemburg und der Verbandsgemeinde Konz waren im Einsatz. Durch die Installation eines schwimmenden Sperrbalkens an der Hafeneinfahrt konnte eine weitere Ausbreitung flussabwärts gestoppt werden. Der Ölfilm hatte zuvor bereits die Ortslage Oberbillig erreicht, bevor die Eindämmungsmaßnahmen ihre volle Wirkung entfalteten.

Juristische Aufarbeitung und polizeiliche Ermittlungen

Trotz der Wiederaufnahme des Betriebs bleibt die Ursache für den Austritt der Kohlenwasserstoffe weiterhin ungeklärt. Die Police Grand-Ducale leitet die Ermittlungen und hat bereits eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung erstattet. Im Fokus steht die Identifizierung der genauen Austrittsstelle innerhalb des Hafenbeckens. Die Behörden prüfen nun die Verantwortlichkeiten für den Vorfall, der weitreichende Folgen für das lokale Ökosystem der Mosel hatte.