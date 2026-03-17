Nach Verfolgungsfahrt mit Crash: Einbrecher-Trio in U-Haft

TRIER/GREIMERATH – Am Montagvormittag, 16. März, gegen 10:45 Uhr, brachen zwei Männer in Kell am See in ein Wohn- und Geschäftshaus ein.

Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallten die Tatverdächtigen kurz später in Greimerath und konnten dort schließlich von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden (lokalo.de berichtete).

Am Dienstagnachmittag, 17. März, wurden alle drei Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete in allen Fällen die Untersuchungshaft an.