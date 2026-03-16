Mutiges Ehepaar unterstützt Polizei nach Einbruch: Trio nach Verfolgungsfahrt festgenommen

KELL AM SEE/GREIMERATH – Am Montagvormittag kam es in Kell am See zu einem Einbruchdiebstahl in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus.

Gegen 10.45 Uhr drangen zwei Täter durch ein Kellerfenster in das Objekt ein. Die anwesende Hauseigentümerin konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und Hilfe herbeirufen. Die Täter entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie die Flucht in einem bereitstehenden Pkw antraten.

Festnahme nach Verkehrsunfall während der Verfolgung

Dank präziser Angaben der Geschädigten, die die Täter verfolgten, konnte die Polizeiinspektion Saarburg das Fluchtfahrzeug, einen weißen Renault, bei Greimerath lokalisieren. Bei dem Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, verursachte der Fahrer einen Verkehrsunfall. Die Polizeikräfte nahmen die drei Insassen daraufhin vorläufig fest. Zwei der Männer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Trier dauern an.

Anerkennung für zivilcouragiertes Verhalten der Zeugen

Die Polizei hebt die besondere Rolle der Geschädigten bei diesem Fahndungserfolg hervor. Das Ehepaar verfolgte die Tatverdächtigen in sicherem Abstand.

Sie lieferten durch Fotos und Beschreibungen entscheidende Hinweise an die Einsatzzentrale. Diese Informationen ermöglichten den Polizeidienststellen Hermeskeil und Saarburg den schnellen Zugriff. Die Vorführung der Tatverdächtigen vor den Ermittlungsrichter ist für den morgigen Dienstag angesetzt.