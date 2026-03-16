Kupferdiebe schlagen im Solarpark Esch zu – Zeugen gesucht!

ESCH – Wie die Polizei Wittlich mitteilt, kam es am Solarpark in Esch zu einem gezielten Diebstahl von Kupferkabeln. Die Tat ereignete sich in einem Zeitraum vor dem 13. März 2026.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Wittlich drangen bislang unbekannte Personen auf das Areal vor. Die Täter konzentrierten sich dabei auf die Verkabelung der installierten Solarmodule, um an das wertvolle Buntmetall zu gelangen.

Umfangreiche Spurensicherung durch die Polizeiinspektion Wittlich

Die Beamten und Beamtinnen der zuständigen Polizeiinspektion haben den Tatort umgehend aufgenommen. Die Ermittler konnten vor Ort diverse Spuren sichern, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass neben dem Beutewert auch ein beträchtlicher Sachschaden an der technischen Infrastruktur der Anlage entstanden ist.

Zeugenaufruf nach Entwendung der Kupferleitungen

Die Polizei bittet nun Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Personen. Wer im besagten Zeitraum ungewöhnliche Aktivitäten im Bereich des Solarparks Esch bemerkt hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 06571 9260 zu melden. Informationen können zudem per E-Mail an [email protected] übermittelt werden. Jede Information kann zur Aufklärung der Tat beitragen.