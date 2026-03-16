Trier: Zahlreiche Busumleitungen wegen Sperrung des Avelertals

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilten, müssen wegen einer Sperrung des Avelertals im Bereich zwischen Domänenstraße und Auffahrt zur WTD 41 / Kolonnenweg im Zeitraum von Samstag, 28. März, bis voraussichtlich Sonntag, 12. April 2026, die Busse der Linien 3, 13, 30, 73, 83 und 86 weiträumig umgeleitet werden:

Die Busse der Linie 3 in Richtung Filsch/Ludwig-Erhard-Ring werden ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, Weimarer Allee, Charlottenstraße, Uni-Süd und Gustav-Heinemann-Straße umgeleitet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 3 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

Die Busse der Linien 13 und 73 in Richtung Weidengraben werden ab der Haltestelle Porta Nigra über Balduinstraße, Charlottenstraße, Weimarer Allee, Uni-Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Universität und Ersatzhaltestelle Kohlenstraße in der Straße Am Weidengraben zur Endhaltestelle umgeleitet. In Richtung Innenstadt fahren die Linien 13 und 73 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Weidengraben Anfang und Weidengraben Mitte werden nicht angefahren, die Haltestellen Kohlenstraße und Universität in umgekehrter Fahrtrichtung.

werden ab der Haltestelle Porta Nigra über Balduinstraße, Charlottenstraße, Weimarer Allee, Uni-Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Universität und Ersatzhaltestelle Kohlenstraße in der Straße Am Weidengraben zur Endhaltestelle umgeleitet. In Richtung Innenstadt fahren die Linien 13 und 73 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Weidengraben Anfang und Weidengraben Mitte werden nicht angefahren, die Haltestellen Kohlenstraße und Universität in umgekehrter Fahrtrichtung. Die Busse der Linie 30 mit dem Ziel Waldrach /Morscheid/ Uni-Campus 2 fahren ab der Haltestelle Kürenzer Straße über die Domänenstraße und halten an den Haltestellen Schönbornstraße, Nellstraße, Arnoldistraße, Domänenstraße und Alberoweg. Ab der Haltestelle Franz-Georg-Straße fahren die Busse die gewohnte Route. In Richtung Trier fahren die Busse der Linie 30 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

mit dem Ziel Waldrach /Morscheid/ Uni-Campus 2 fahren ab der Haltestelle Kürenzer Straße über die Domänenstraße und halten an den Haltestellen Schönbornstraße, Nellstraße, Arnoldistraße, Domänenstraße und Alberoweg. Ab der Haltestelle Franz-Georg-Straße fahren die Busse die gewohnte Route. In Richtung Trier fahren die Busse der Linie 30 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Busse der Linie 83 mit Ziel Weidengraben fahren ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, Weimarer Allee, Charlottenstraße, Uni-Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Universität, Ersatzhaltestelle Kohlenstraße in der Straße Im Weidengraben umgeleitet, wo die Linie 83 endet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 83 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Die Stadtwerke Trier bitten Fahrgäste aus Tarforst/Filsch, im Früh- wie Spätverkehr samstags bis 10 Uhr und ab 20 Uhr sowie sonntags auf die Busse der Linien 81 (Haltestellen Tarforst Karl-Carstens-Straße oder Augustinusstraße) und 88 (Haltestellen Tarforst An der Maeswiese oder Tarforster Straße) auszuweichen. Die Haltestellen Kohlenstraße und Universität werden in umgekehrter Fahrtrichtung angefahren. In dem genannten Zeitraum fährt die Linie 83 Filsch und Tarforst nicht an.

fahren ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, Weimarer Allee, Charlottenstraße, Uni-Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Universität, Ersatzhaltestelle Kohlenstraße in der Straße Im Weidengraben umgeleitet, wo die Linie 83 endet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 83 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Die Stadtwerke Trier bitten Fahrgäste aus Tarforst/Filsch, im Früh- wie Spätverkehr samstags bis 10 Uhr und ab 20 Uhr sowie sonntags auf die Busse der Linien 81 (Haltestellen Tarforst Karl-Carstens-Straße oder Augustinusstraße) und 88 (Haltestellen Tarforst An der Maeswiese oder Tarforster Straße) auszuweichen. Die Haltestellen Kohlenstraße und Universität werden in umgekehrter Fahrtrichtung angefahren. In dem genannten Zeitraum fährt die Linie 83 Filsch und Tarforst nicht an. Die Busse der Linie 83 mit Ziel Filsch/Ludwig-Erhard-Ring werden ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, Weimarer Allee, Charlottenstraße, Uni-Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Kohlenstraße über Tarforst zur Endhaltestelle Ludwig-Erhard-Ring umgeleitet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 83 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

werden ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, Weimarer Allee, Charlottenstraße, Uni-Süd, Gustav-Heinemann-Straße, Kohlenstraße über Tarforst zur Endhaltestelle Ludwig-Erhard-Ring umgeleitet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 83 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Busse der Linie 86 ab Hauptbahnhof fahren über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Domänenstraße, Avelsbacher Straße zurück auf die normale Route. Zurück in Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse der Linie 86 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Auf allen Umleitungsstrecken werden nur einzelne Haltestellen bedient. Diese sind auf den Aushangfahrplänen, in der VRT-Fahrplanauskunft und auf Google Maps (Ebene Öffentliche Verkehrsmittel) hinterlegt. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste aufgrund der geänderten Routen, die Abfahrtszeiten in den Aushangfahrplänen an den Haltestellen in der App „VRT-Fahrplan“ oder bei Google Maps zu beachten. Es kann zu Verzögerungen und Verspätungen kommen.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.