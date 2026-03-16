Fahrzeugbrand in Osburg: Feuerwehr verhindert Feuer am Wohnhaus!

Osburg. In der Ortslage Osburg ist es am Montag, 16. März 2026, gegen 12.40 Uhr zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach ersten Angaben geriet ein abgestellter Pkw kurz nach dem Parken aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum in Brand.

Nur durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die angrenzende Hausfassade und den Dachstuhl übergriffen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Als die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eintrafen, stand der Motorraum des Wagens bereits in Brand. Die Einsatzkräfte gingen zügig unter Atemschutz vor, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Im Anschluss beseitigten die Einsatzkräfte noch verbliebene Glutnester.

Fassade und Fensterscheiben beschädigt

Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierte die Feuerwehr auch das angrenzende Wohngebäude und belüftete es. Durch die starke Hitzeentwicklung des brennenden Fahrzeugs wurden an der Fassade zwei Fensterscheiben beschädigt – eine im unteren und eine im oberen Bereich des Hauses.

Ein noch größerer Schaden am Gebäude konnte jedoch verhindert werden.

Am Auto entstand Totalschaden

Am betroffenen Pkw entstand nach erster Einschätzung ein Totalschaden. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Auch die genaue Brandursache ist bislang unklar. Diese soll nun im Nachgang durch einen Gutachter ermittelt werden.

Mehr als 20 Kräfte im Einsatz

Bei dem Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Osburg, Thomm, Farschweiler und Schöndorf beteiligt. Ebenfalls vor Ort waren die FEZ der Verbandsgemeinde Ruwer sowie die Polizei Hermeskeil.

Insgesamt waren nach ersten Angaben mehr als 20 Einsatzkräfte im Einsatz.

Keine Verletzten bei dem Brand

Trotz der gefährlichen Lage wurden bei dem Fahrzeugbrand in Osburg keine Menschen verletzt. Dass das Feuer nicht auf das angrenzende Wohnhaus übergriff, ist vor allem dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken.

Für die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes sind nun weitere Untersuchungen erforderlich.