Vandalismus in Badem: Zerstörung von Verkehrsschildern und Verteilerkasten

BADEM – Die Ortsgemeinde Badem war am vergangenen Wochenende Ziel mehrerer mutwilliger Sachbeschädigungen.

In der Hubert-Lux-Straße entfernten Unbekannte gewaltsam zwei Verkehrsschilder sowie ein Wanderwegschild. Parallel dazu wurde in der Straße „In der Langwies“ ein Verteilerkasten der Telekom umgestoßen und dabei zerstört. Die Polizeiinspektion Bitburg hat die Tatorte aufgenommen und Spuren gesichert, um Hinweise auf die Täterschaft zu erlangen.

Gefährliche Eingriffe durch entfernte Kanaldeckel

Besorgniserregend ist zudem eine Entwicklung der letzten Wochen. In verschiedenen Straßenzügen wurden wiederholt Kanaldeckel aus ihren Einfassungen gehoben und auf der Fahrbahn platziert. Diese Handlungen stellen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und können zu schweren Unfällen führen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den aktuellen Vandalismusschäden und den Vorfällen der vergangenen Wochen besteht.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Bitburg

Die Polizei ist bei der Aufklärung dieser Taten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Personen, die in der Nacht vom 14. auf den 15. März verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Auch Informationen zu Personen, die im Zusammenhang mit den manipulierten Kanaldeckeln stehen könnten, sind von großer Bedeutung. Hinweise nimmt die Polizei Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 entgegen. Jede Beobachtung könnte zur Ergreifung der Verantwortlichen beitragen.