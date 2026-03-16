Trier: Dreiwöchige Vollsperrung der Eurener Straße

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne das Irrbachquartier mit einem Grünzug vom Moselhang bis zum Moselufer.

Vorbereitende Maßnahmen zur Freilegung des Irrbachs erfordern ab dem 23. März auf Höhe der Jägerkaserne eine dreiwöchige Sperrung der Eurener Straße für Fahrzeuge. Die Umleitung erfolgt über die Martha-Brach-Straße (Zufahrt Aldi) und die neue Umgehungsstraße Über Brücken. Ab dem temporären Kreisverkehr Hornstraße wird der Verkehr in die Eurener Straße geleitet. Anlieger können die Eurener Straße bis kurz vor der Baustelle befahren. Der fußläufige Verkehr wird einseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die EGP GmbH entwickelt das neue Irrbachquartier unter dem Namen „Projekt im Westen“. Zentraler Bestandteil der städtebaulichen Entwicklung ist die Freilegung und Renaturierung des bislang im Rohr geführten Bachlaufes des Irrbachs. Bevor die Bauarbeiten hierzu auf dem Areal starten können, erfolgt nun die vorbereitende äußere Erschließung. Diese umfasst den Anschluss an die bereits hergestellte Regenwasserentwässerung auf der südöstlichen Seite der Eurener Straße auf Höhe der Einmündung Martha-Brach-Straße (Zufahrt Aldi). Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitten geplant: