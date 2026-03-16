Eifelkreis: Westenergie bringt modernste Ladeinfrastruktur nach Prüm

PRÜM – Ab sofort steht auf dem Parkplatz am Karolingerplatz in Prüm eine modernisierte Ladesäule für Elektroautos bereit – ausgestattet mit neuester Hardware und zukunftssicherer 4G-Kommunikation.

Die bisherige Säule wurde vollständig durch ein neues Modell ersetzt, welches weiterhin das parallele Laden von zwei Fahrzeugen ermöglicht und eine höhere Verfügbarkeit bietet. Die Kosten für Erneuerung und Installation übernimmt die Westenergie AG.

Zur offiziellen Inbetriebnahme der neuen Ladeinfrastruktur trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde und der Westenergie AG vor Ort.

Markus Fischbach, Bürgermeister der Stadt Prüm, betonte: „Die neue Ladesäule steht exemplarisch für den Ausbau der Elektromobilität in Prüm. Unser Ziel ist es, den Umstieg auf CO₂-freie Mobilität für Bürgerinnen, Bürger und Gewerbetreibende so einfach wie möglich zu gestalten.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Elektroautos laden an unseren Säulen zu 100 Prozent mit Ökostrom. Somit leistet die neue Ladeinfrastruktur einen verlässlichen und leistungsfähigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.“

Die neue Ladesäule verfügt weiterhin über zwei 22 kW AC-Ladepunkte und ermöglicht das parallele Laden von zwei Elektrofahrzeugen. Die Abrechnung erfolgt bequem per Kreditkarte, PayPal oder über einen Autostromvertrag. Westenergie übernimmt neben der Installation und Inbetriebnahme auch Wartung und Betrieb der Technik sowie die Abrechnung, Kundenbetreuung und Strombeschaffung aus regenerativen Quellen.