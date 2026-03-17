Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute sorgen erneut für Aufmerksamkeit bei Autofahrern aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland. Am heutigen Dienstag, 17. März 2026, sind die Preise für Benzin und Diesel im Großherzogtum deutlich gestiegen.

Viele Pendler und Grenzgänger verfolgen die Entwicklung genau – besonders über Plattformen wie spritpreise.lu, die täglich die aktuellen Kraftstoffpreise in Luxemburg veröffentlichen.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (17.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise und sind an allen Tankstellen nahezu identisch.

Benzinpreise Luxemburg

Super 95 (E5): 1,702 € pro Liter

Super Plus 98: 1,779 € pro Liter

Dieselpreis Luxemburg

Diesel: 1,856 € pro Liter

👉 Die Preise gelten seit der letzten Aktualisierung am 17. März 2026 (00:00 Uhr).

Deutlicher Preisanstieg beim Tanken in Luxemburg

Im Vergleich zu den Vortagen zeigt sich ein klarer Preisanstieg bei allen Kraftstoffarten. Besonders beim Dieselpreis in Luxemburg fällt die Entwicklung ins Gewicht.

Trotzdem bleibt Luxemburg für viele Autofahrer aus der Region weiterhin interessant – insbesondere im Vergleich zu Deutschland, wo die Preise häufig noch höher liegen.

Tanken in Luxemburg: Warum viele Trierer weiterhin über die Grenze fahren

Für Autofahrer aus Trier, der Mosel, der Eifel und Rheinland-Pfalz gehört das Tanken in Luxemburg zum Alltag. Besonders stark frequentiert sind Tankstellen in:

Wasserbillig

Grevenmacher

Echternach

Der Grund: niedrigere Steuern auf Kraftstoffe sorgen weiterhin für Wettbewerbsvorteile gegenüber Deutschland.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg anders entwickeln

Ein großer Unterschied zu Deutschland:

Die Spritpreise in Luxemburg werden staatlich festgelegt und gelten als Maximalpreise.

Das bedeutet:

keine starken Preisschwankungen im Tagesverlauf

nahezu identische Preise an allen Tankstellen

klare Anpassungen meist einmal täglich

Prognose: Wie entwickeln sich die Benzinpreise weiter?

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt weiterhin stark von globalen Faktoren ab:

Rohölpreise am Weltmarkt

Wechselkurs Euro / US-Dollar

Nachfrage in Europa

Aktuell deutet vieles auf weitere leichte Schwankungen hin – größere Sprünge sind jedoch kurzfristig nicht sicher.

Fazit: Preise steigen – Luxemburg bleibt dennoch attraktiv

Auch wenn die Spritpreise in Luxemburg heute gestiegen sind, bleibt das Tanken für viele Autofahrer aus Trier und der Grenzregion weiterhin interessant.

👉 Wer regelmäßig tankt, sollte die Entwicklung weiterhin beobachten – etwa über spritpreise.lu, wo täglich aktuelle Preise veröffentlicht werden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.