Eifeler Hundesuchhilfe: Kostenloses Seminar in Gerolstein: Was tun, wenn der Hund entläuft?

Gerolstein-Gees. Die Hundesuchhilfe Saving Paws Vulkaneifel/Südeifel & Umgebung lädt am Samstag, 25. April 2026, zu einem kostenlosen Informationsabend unter dem Titel „Hund entlaufen – was tun?“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in 54568 Gerolstein-Gees und dauert rund drei Stunden.

Wer selbst einen Hund hat, kennt die Sorge: Ein Moment der Unachtsamkeit, ein lautes Geräusch oder ein starker Jagdtrieb – und das Tier läuft davon. Genau hier setzt das Seminar an. Die Hundesuchhilfe will erklären, was Halter im Ernstfall tun können, an wen sie sich wenden sollten und welche Möglichkeiten es gibt, entlaufene Hunde zu finden und zu sichern.

Praktische Tipps für den Ernstfall

Im Mittelpunkt des Abends stehen praktische Fragen: Was ist direkt nach dem Entlaufen wichtig? Wer kann helfen? Welche Fehler sollten Hundebesitzer vermeiden? Außerdem gibt es Informationen zum Verhalten entlaufener Hunde, zu gesetzlichen Vorgaben und zu verschiedenen Such- und Sicherungsmethoden.

Vorgestellt werden unter anderem Möglichkeiten wie Pettrailer, Drohnen und besondere Sicherungswege für sehr scheue Hunde.

Kostenloser Chipcheck vor Ort

Zusätzlich bietet die Veranstaltung einen freiwilligen und kostenlosen Chipcheck an. Dabei wird kontrolliert, ob der Chip des Hundes noch funktioniert, korrekt sitzt und im Haustierregister erfasst ist.

Auf Wunsch kann außerdem ein sauberer Geruchsartikel vorbereitet werden, der im Fall einer späteren Suche durch Suchhunde hilfreich sein kann.

Saving Paws seit Jahren in der Hundesuche aktiv

Die Hundesuchhilfe Saving Paws Vulkaneifel/Südeifel & Umgebung ist nach eigenen Angaben seit über zehn Jahrenin der Hundesuche und Hundesicherung tätig. Im Laufe dieser Zeit wurden demnach mehr als 500 Hunde erfolgreich gefunden und gesichert.

Anmeldung für das Seminar

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0170-7350767 möglich.