Seitenspiegel von Polizeiautos beschädigt: Betrunkene Randalierer in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale, dass im Großherzogtum mehrere betrunkene Randalierer in Arrest gebracht wurden.

Am frühen Nachmittag des 16.3.2026 wurde der Polizei ein Mann am Bahnhof in Ettelbrück gemeldet, der in einem Bus herumschreien würde und dort uriniert habe. Der Mann wurde seitens einer Polizeistreife angetroffen. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands wurde er nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht.

In der Nacht des 17.3.2026 bemerkte eine Polizeistreife, dass die Seitenspiegel mehrerer Polizeidienstwagen in der Rue Marie et Pierre Curie in Luxemburg-Stadt beschädigt worden waren. Ein verdächtiger Mann, der sich unweit der Fahrzeuge aufgehalten hatte und nun versuchte, sich vom Ort zu entfernen, konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits kurz zuvor wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss auf der Dienststelle gewesen war und nun beim Verlassen der Dienststelle mutmaßlich für die anschließende Beschädigung der Einsatzfahrzeuge in Frage kam. Aufgrund seines Zustandes und das er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden ihn nach ärztlicher Untersuchung zwecks Ausnüchterung im Arrest unterzubringen. Ein Protokoll wurde erstellt.

Zuvor war gegen 1.45 Uhr in der Avenue de la Liberté in Niederkorn ein Mann gemeldet worden, der sich im Innern eines Mehrfamilienhauses danebenbenahm. Der Mann war bereits einige Stunden zuvor seitens einer Polizeistreife aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen, war jedoch zwischenzeitlich wieder zurückgekehrt. Als er nun erneut hinausbegleitet wurde, begann er die Polizeibeamten zu provozieren und benahm sich weiter daneben. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde auch er zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht. Ein Protokoll wegen Amtsbeleidigung wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)