Gemeinschaftseinsatz an der Moselbrücke: Polizei zieht zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr

PERL-NENNIG – Am gestrigen Sonntagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Merzig gemeinsam mit dem Verkehrsdienst West und der Bundespolizei Perl eine großangelegte Verkehrskontrolle durch.

Einsatzort war der Mitfahrerparkplatz an der Moselbrücke in Perl-Nennig. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr nahmen die Einsatzkräfte gezielte Überprüfungen vor. Dabei stand die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer im besonderen Fokus der Ermittler.

Signifikante Rauschmitteldelikte während der Einsatzdauer

Die statistische Auswertung der Kontrolle zeigt ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Verkehrssicherheit. Von den circa 80 überprüften Fahrzeugen fielen neun Fahrzeugführer durch den Konsum von Alkohol oder illegalen Betäubungsmitteln auf. In diesen Fällen ordneten die Beamten umgehend Blutprobenentnahmen an. Ein negativer Höhepunkt war die Feststellung eines Atemalkoholwertes von 2,10 Promille bei einer Einzelperson. Hier wurden umgehend Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rechtliche Konsequenzen und polizeiliches Fazit

Zusätzlich zu den Strafverfahren leiteten die Behörden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen weitere alkoholisierte Fahrer ein. Die hohe Anzahl der festgestellten Verstöße unterstreicht die Notwendigkeit solcher Kontrollmaßnahmen im Grenzgebiet. Die Polizei kündigte an, auch in Zukunft verstärkt auf die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen zu achten. Die Sicherheit auf den Straßen der Moselregion bleibt ein zentrales Anliegen der beteiligten Dienststellen.