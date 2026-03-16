++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 95 steigen weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 17.03.26, bekannt gegeben.
Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 17.03.26, 00.00 Uhr:
Die Preise für Diesel und den Benzinkraftstoff Super 95 geht ab Mitternacht weiter hoch.
▶ DIESEL
Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 7,6 Cent teurer, und kostet am Dienstag dann 1,856 Euro.
▶ SUPER 95
Der Preis für Super-95er-Benzin steigt um 4,8 Cent, und der Liter kostet am Dienstag dann 1,702 Euro.
▶ SUPER 98
Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,779 Euro kostet.