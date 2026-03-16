Lotto-Glückspilz aus Rheinland-Pfalz räumt 2,9 Millionen Euro ab

KOBLENZ – Knapp 2,9 Millionen Euro hat eine Person aus dem Westerwald im Lotto gewonnen.

Zum Gewinn des Jackpots in Höhe von 35 Millionen fehlte am Samstag nur die richtige Superzahl, wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Der noch unbekannte Tipper habe sich den Gewinn mit einem Spieleinsatz von rund 105 Euro gesichert.

Bereits in der vergangenen Woche hatten zwei Tipper oder Tipperinnen aus dem Westerwald je einen sechsstelligen Betrag im Lotto gewonnen. Der jetzige Gewinn war der zweite Millionengewinn in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Die oder der Glückliche müsse sich nun bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen. Der Gewinnschein sei ohne Kundenkarte abgegeben worden, hieß es.