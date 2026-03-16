Vollsperrung in Trier: Sickingenstraße am Dienstag dicht – auch Buslinien 4 und 14 betroffen

Trier. Autofahrer und Busfahrgäste in Trier müssen sich am Dienstag, 17. März, auf Einschränkungen einstellen: Die Sickingenstraße wird zwischen 9 und etwa 16 Uhr voll gesperrt. Grund ist die Einrichtung der neuen Verkehrsführung am Überhangbauwerk.

Die Sperrung betrifft nicht nur den Autoverkehr – auch die Buslinien 4 und 14 werden umgeleitet.

Arbeiten an neuer Verkehrsführung

Hintergrund der Sperrung ist der Abschluss einer Baumaßnahme in der Serpentine der Sickingenstraße auf Höhe des Abzweigs zum Weinkulturpfad. Nachdem die Umgestaltung des Gehwegs dort abgeschlossen wurde, steht nun die Einrichtung der neuen Verkehrsführung an.

Für diese Arbeiten ist eine komplette Sperrung der Straße erforderlich.

Verkehr wird über Olewig umgeleitet

Während der Sperrung wird der Verkehr weiträumig über Olewig umgeleitet. Autofahrer sollten in diesem Zeitraum mehr Zeit einplanen und den Bereich möglichst umfahren.

Die Stadt weist darauf hin, dass mit der Einrichtung der neuen Verkehrsführung die gesamte Maßnahme abgeschlossensein wird.

Buslinie 4 wird umgeleitet

Auch die Linie 4 ist von der Sperrung betroffen.

Richtung Irsch:

Die Busse fahren bis zur Haltestelle Charlottenstraße ihre normale Route. Anschließend erfolgt die Umleitung über:

Riesling-Weinstraße

Gustav-Heinemann-Straße

Kohlenstraße

Danach geht es ab der Haltestelle Universität Hauptgebäude wieder auf die gewohnte Strecke Richtung Irsch.

Richtung Innenstadt:

Hier fährt die Linie 4 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig für Fahrgäste:

Die Haltestellen Kohlenstraße und Universität in Richtung Innenstadt sowie die Haltestellen auf dem Petrisbergkönnen während der Sperrung nicht angefahren werden.

Wer von dort in Richtung Innenstadt fahren möchte, soll stattdessen die Linie 14 nutzen.

Buslinie 14 ebenfalls betroffen

Auch die Linie 14 wird umgeleitet.

Richtung Petrisberg:

Ab der Haltestelle Charlottenstraße fahren die Busse über:

Riesling-Weinstraße

Gustav-Heinemann-Straße

Kohlenstraße

Von dort geht es weiter über die Kohlenstraße und den Petrisberg bis zur Haltestelle Petrisberg.

Dort wendet die Linie 14 und fährt anschließend auf derselben Umleitungsstrecke zurück in Richtung Hochschule.

Wichtig für Fahrgäste am Petrisberg:

Wer zwischen Petrisberg und Behringstraße in Richtung Stadt oder Hochschule fahren möchte, muss am gegenüberliegenden Bussteig umsteigen.

Gute Nachricht: Maßnahme danach abgeschlossen

Nach Angaben der Stadt ist die Baumaßnahme mit Abschluss der Sperrung beendet. Für viele Pendler und Anwohner bedeutet das: Noch einmal Geduld – dann soll die neue Verkehrsführung dauerhaft eingerichtet sein.