Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück schauen täglich auf die Spritpreise in Luxembourg. Auch heute, am Montag, 16. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin attraktiv.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als Maximalpreise an allen Tankstellen. Einen aktuellen Überblick bietet auch die Plattform spritpreise.lu, die regelmäßig über die neuesten Kraftstoffpreise informiert.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (16.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E5): 1,654 € pro Liter

Super Plus 98: 1,76 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,77 € pro Liter

Diese Preise gelten nach der letzten offiziellen Anpassung des luxemburgischen Energieministeriums.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt deutlich niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleiben die Preise meist günstiger, weshalb der sogenannte Tanktourismus in der Grenzregion besonders stark ausgeprägt ist.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden vom Staat festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diese Preise unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Kraftstoffpreise an den Tankstellen im ganzen Land nahezu identisch.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von mehreren Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Experten erwarten aktuell moderate Schwankungen, größere Preissprünge sind kurzfristig jedoch nicht wahrscheinlich.

Fazit: Viele Trierer tanken weiterhin im Nachbarland

Für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel bleibt Luxemburg auch Mitte März 2026 eine attraktive Tankoption. Trotz kleiner Preisbewegungen sind Super und Diesel häufig günstiger als in Deutschland, weshalb viele Pendler und Grenzfahrer weiterhin regelmäßig im Nachbarland tanken.

Aktuelle Preisübersichten und weitere Informationen finden Autofahrer auch auf der Plattform spritpreise.lu, die täglich über die Spritpreise in Luxemburg informiert.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.