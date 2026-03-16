Polizeieinsatz in Trier: Randalierer verletzt Beamtin in der Paulinstraße!

Trier. Ein aggressiver Mann hat am Freitagnachmittag in der Paulinstraße in Trier einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei verhielt sich der Mann so auffällig und aggressiv, dass die Beamten eingreifen und ihn schließlich fixieren mussten.

Dabei soll der Mann nicht nur randaliert und beleidigt, sondern später auch eine Polizeibeamtin verletzt haben.

Mann schlägt gegen Autos und springt auf die Fahrbahn

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 14. März 2026, gegen 15:55 Uhr. Der Polizei wurde eine randalierende Personin der Paulinstraße gemeldet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, trafen sie auf einen Mann, der sich nach Angaben der Polizei hochaggressiv verhielt. Demnach habe er unter anderem gegen Windschutzscheiben geschlagen und sei auf die Fahrbahn gesprungen.

Um weitere Gefahren und mögliche Straftaten zu verhindern, mussten die Beamten den Mann fixieren.

Beleidigungen und Widerstand gegen die Polizei

Während der polizeilichen Maßnahmen soll der Mann die Einsatzkräfte beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei stand er zudem deutlich unter Alkoholeinfluss.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann anschließend in Polizeigewahrsam genommen.

Doch auch dort beruhigte sich die Situation offenbar nicht.

Beamtin bei Widerstand verletzt

Laut Polizei zeigte der Mann auch im Gewahrsam weiterhin aggressives Verhalten und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Dabei soll er nach einer Polizeibeamtin getreten und diese verletzt haben. Die Beamtin blieb laut Polizei jedoch dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.