Gymnasium Saarburg: Abiturjahrgang 2026 feierlich verabschiedet

SAARBURG. Als die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz bereits mit einem Bein in den Osterferien waren, sahen die Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Abiturjahrgangs am Gymnasium Saarburg mit einem lachenden und weinenden Auge der Tatsache ins Auge, dass sie diese nie wieder haben würden.

Einem rundum schön gestalteten Gottesdienst folgte am Abend des letzten Schultages vor den Osterferien die Verabschiedung der Abiturientia in der Saarburger Stadthalle. Schulleiter Andreas Schreiner und die Stammkursleitungen der MSS 13 überreichten 72 Abiturientinnen und Abiturienten die Abiturzeugnisse und gratulierten zu den erbrachten Leistungen.

Die Traumnote 1,0 wurde in diesem Jahr zweimal erzielt. Der Preis des Schulleiters für diese herausragenden Leistungen ging an Marieke Löb und Eva Witt. Insgesamt erreichten 23 Abiturientinnen und Abiturienten, und damit knapp ein Drittel des Jahrgangs, eine Durchschnittsnote mit der 1 vor dem Komma.

Der deutsch-französische Doppelabschluss der Allgemeinen Hochschulreife, das Abibac, wurde an zehn Schülerinnen und Schüler vergeben: Helena Becker, Clara Lämmel Dominguez, Katharina Heintz, Lidia Maslowska, Owen Morgan, Mattia Serra, Maurice Hoff, Naomi Müller, Rebecca Troian und Nele Weber.

Der Förderverein des Gymnasiums Saarburg verlieh Preise für herausragende

Leistungen in den schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen und der Facharbeit an Nils Angel, Jarno Dewinter, Katharina Heintz, David Lemmer, Emma Menzel, Naomi Müller, Maraike Pütz, Colin Schmitz, Jule Vogl, Finja Wiens, Lucie Wiens, Eva Witt und Lukas Zerau. Louisa Kiefer wurde für herausragende Leistungen im Fach Latein geehrt.

Der Rotary Club Saarburg übergab drei Sonderpreise für herausragende und kontinuierlich sehr gute Leistungen an Marieke Löb, Lucie Wiens und Nele Zunker.

Weitere Preise für besondere Leistungen und außergewöhnliches Engagement erhielten: Jule Vogl (Preis der Stadt Saarburg), Nils Leidisch (Preis der Verbandsgemeinde); Katharina Heintz, Leo Pfeiffer, Jana Reiland, Johanna Scholer, Amelia Sleight, Eva Witt, Lukas Zerau (Preise des Schulelternbeirates); Katharina Heintz, Marieke Löb (Preis der Deutsch-Französischen-Gesellschaft); Nele Zunker (Verein Deutsche Sprache), Lukas Zerau (Preis des Landesmusikrats RLP), Jarno Dewinter, Maraike Pütz (Preis des Philologenverbands Rheinland-Pfalz), Finja Wiens (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Lucie Wiens (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Nils Angel (Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung), Tim Dillenburger, Julian Donkel, Colin

Schmitz (Preis der Gesellschaft für Informatik), Marieke Löb (Deutscher Spanischlehrkräfteverband).

Das MINT-EC Zertifikat wurde an Nils Angel („mit Auszeichnung“) vergeben. (Quelle: Gymnasium Saarburg)