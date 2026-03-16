Olga Zimmer zur neuen Direktorin des Amtsgerichts Prüm ernannt

PRÜM. Richterin am Landgericht Olga Zimmer ist Nachfolgerin von Sarah Weber, die am 13.8.2025 als Direktorin an das Amtsgericht Hermeskeil gewechselt ist (lokalo.de berichtete).

Am Montag, dem 2.3.2026, wurde Frau Zimmer die Ernennungsurkunde als Direktorin des Amtsgerichts Prüm durch den Präsidenten des Landgerichts Trier, Dr. Manfred Grüter, ausgehändigt. Er begrüßte Frau Zimmer im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtsgerichts, gratulierte ihr zur Ernennung und wünschte ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg.

Frau Zimmer trat nach dem Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Trier und Mainz und dem Referendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt (Main) im Jahr 2018 als Richterin auf Probe in den Justizdienst in Rheinland-Pfalz ein. Während ihrer Zeit als Richterin auf Probe wurde sie an den Amtsgerichten Bernkastel-Kues, Daun und Trier sowie am Landgericht Trier eingesetzt. Im April 2022 wurde sie zur Richterin am Landgericht in Trier ernannt. Hier war sie zuletzt Mitglied der 1. Zivilkammer und als Präsidialrichterin in der Verwaltung des Landgerichts Trier tätig. Hier war sie darüber hinaus Pressesprecherin.

Neben ihrer richterlichen Tätigkeit engagiert sich Frau Zimmer zudem seit 2021 u.a. als Leiterin einer Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht für Referendarinnen und Referendare. (Quelle: Landgericht Trier)