Kontrollierter Rückbau: Auktionshalle Bitburg weicht neuem Feuerwehrhaus

BITBURG. Der Rückbau der ehemaligen Auktionshalle im Südring hat begonnen und schreitet termingerecht voran. Die ersten Phasen werden unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards durchgeführt.

Aktuell liegt der Fokus auf dem kontrollierten Rückbau der Asbesteindeckung. Die umweltgerechte Entsorgung der Baustoffe ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit am Standort zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Aktuell ist davon auszugehen, dass diese Phase bis Ende März abgeschlossen sein wird.

Im Anschluss an die Asbestsanierung wird der Rückbau mit der Demontage der Dachbalken fortgesetzt. Die finale Phase des Abbruchs umfasst das sogenannte „Falten“ des Gebäudes, bei dem die Wände kontrolliert nach innen abgerissen werden. Dieser präzise Prozess gewährleistet einen sicheren und staubarmen Abriss, bis das Gebäude vollständig zurückgebaut ist. Auf dem Gelände der früheren Auktionshalle beabsichtigt die Stadt Bitburg den Neubau ihres Feuerwehrhauses. (Quelle: Stadt Bitburg)