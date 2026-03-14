++ Trier aktuell: Feuerwehr-Einsatz bei Zimmerbrand in Neu-Kürenz ++

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, findet gegenwärtig ein Einsatz in Neu-Kürenz statt.

Grund des Einsatzes, der um 10.19 Uhr begonnen hat, ist ein Zimmerbrand in der Pluwiger Straße. Laut Erstmeldung hat ein Kirschkernkissen in einer Mikrowelle gebrannt. Zwei Personen werden vom Rettungsdienst versorgt.

Im Einsatz befinden sich die Berufsfeuerwehr Trier Wache 1 und Wache 2, die

freiwillige Feuerwehr Trier-Kürenz sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt, insgesamt rund 20 Einsatzkräfte. (Anm. d. Red: Wie mittlerweile bekannt wurde, kam es entgegen der Erstmeldung nicht zu einem Zimmerbrand, sondern lediglich zu Rauchentwicklung aus der Mikrowelle.)