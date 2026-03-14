Großangelegte Alkohol- und Betäubungsmittel-Kontrollen in Luxemburg

LUXEMBURG. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Police Grand-Ducale in der vergangenen Nacht im Bahnhofsviertel in Luxemburg Alkohol- sowie Betäubungsmittel-Kontrollen durchgeführt. Insgesamt waren 33 Polizeibeamte, darunter ein Hundeführer, an der Kontrolle beteiligt.

107 Fahrer mussten sich dem obligatorischen Atemlufttest sowie einem Speicheltest zum Nachweis von Betäubungsmitteln (DrugWipe) unterziehen. In 8 Fällen war der Alkoholtest positiv, so dass 7 Anzeigen erstellt und 1 gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt wurden, und 4 Führerscheine vor Ort eingezogen wurden.

In 7 Fällen war der DrugWipe positiv, so dass 7 Anzeigen erstellt wurden. In einem Fall wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden.

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