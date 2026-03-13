Bitburg: Heinrich Baustoffzentrum sucht Verstärkung – mehrere Stellen im Lager und Vertrieb

Bitburg. Das Henrich Baustoffzentrum wächst weiter und sucht motivierte Verstärkung für sein Team am Standort Bitburg. Ob im Lager, im Vertrieb für Fliesen oder im Vertrieb Hochbau im Innen- oder Außendienst – das Unternehmen bietet mehrere spannende Karrierechancen für engagierte Fachkräfte und Organisationstalente.

Wer gerne im Team arbeitet, Verantwortung übernimmt und sich in einem modernen Arbeitsumfeld weiterentwickeln möchte, findet bei Henrich attraktive Perspektiven.

Stellvertretende Lagerleitung (m/w/d) & Lagerist (m/w/d)

Du bist ein echtes Organisationstalent und möchtest das Lagerteam am Standort Bitburg verstärken? Dann bietet das Henrich Baustoffzentrum gleich zwei Möglichkeiten im Bereich Logistik.

Deine Aufgaben als stellvertretende Lagerleitung

Als stellvertretende Lagerleitung unterstützt du bei der Organisation und Steuerung der Lagerabläufe. Dazu gehören unter anderem:

Optimierung der Nutzung von Lagerkapazitäten

Koordination von Waren­ein- und -ausgängen

Abstimmung der LKW-Bewegungen

Unterstützung bei der Personaleinsatzplanung

Deine Aufgaben als Lagerist

Als Lagerist sorgst du für einen reibungslosen Ablauf innerhalb der Logistikkette. Dazu zählen:

Warenannahme und Warenausgabe

Bedienung der Abholkundschaft

Be- und Entladen von Fahrzeugen mit dem Gabelstapler

👉 Jetzt bewerben als stellvertretende Lagerleitung:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/jobs/58317992/Stellvertretender-Lagerleiter-m-w-d-/

👉 Jetzt bewerben als Lagerist:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/jobs/63106884/Lagerist-m-w-d-im-Bereich-Baustoffe/

Vertriebsmitarbeiter Fliesen (m/w/d) – Innen- oder Außendienst

Für den Bereich Fliesen sucht Henrich engagierte Vertriebsmitarbeiter sowohl im Innendienst als auch im Außendienst.

Deine Aufgaben im Innendienst

Beratung der Kundschaft als kompetenter Ansprechpartner

Angebotserstellung und Auftragsabwicklung

Bearbeitung von Reklamationen

Kommunikation mit Lieferanten

Kundenberatung in der modernen Ausstellung

Deine Aufgaben im Außendienst

Betreuung und Ausbau eines festen Kundenstamms

Präsentation der Fliesenwelt direkt beim Kunden

Angebotserstellung sowie Preisverhandlungen

Vertragsabschlüsse

Auch Quereinsteiger aus dem handwerklichen Bereich sind willkommen.

👉 Jetzt bewerben im Innendienst:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/jobs/63244059/Vertriebsmitarbeiter-m-w-d-im-Bereich-Fliese-im-Innendienst/

👉 Jetzt bewerben im Außendienst:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/jobs/63242739/Vertriebsmitarbeiter-m-w-d-im-Bereich-Fliese-im-Außendienst/

Vertriebsmitarbeiter Hochbau im Innendienst (m/w/d)

Auch im Bereich Hochbau sucht das Henrich Baustoffzentrum Verstärkung im Innendienst.

Als Vertriebsmitarbeiter bist du Ansprechpartner für Profi- und Privatkunden bei ihren Bauprojekten.

Deine Aufgaben

Angebotserstellung und Kalkulation

Nachverfolgung von Angeboten

Auftragsannahme und -abwicklung

Beratung rund um Baustoffe im Bereich Hochbau

Das solltest du mitbringen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Erste Erfahrung im Verkauf

Idealerweise Fachkenntnisse im Bereich Baustoffe oder Hochbau

👉 Direkt bewerben:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/jobs/62049514/Vertriebsmitarbeiter-Hochbau-Innendienst-m-w-d/

Vertriebsmitarbeiter Hochbau im Außendienst (m/w/d)

Auch im Außendienst sucht Henrich engagierte Verstärkung.

Als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst betreust du bestehende Kunden, baust neue Geschäftsbeziehungen auf und bist kompetenter Ansprechpartner für Bauprojekte in der Region.

Deine Aufgaben

Betreuung und Ausbau eines festen Kundenstamms

Beratung rund um Baustoffe im Bereich Hochbau

Präsentation von Produkten und Lösungen direkt beim Kunden

Angebotserstellung, Preisverhandlungen und Vertragsabschlüsse

👉 Direkt bewerben:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/jobs/62050539/Vertriebsmitarbeiter-Hochbau-Außendienst-m-w-d-/

Arbeiten bei Henrich

Das Henrich Baustoffzentrum steht für ein modernes Arbeitsumfeld, Teamarbeit auf Augenhöhe und ein wertschätzendes Miteinander. Mitarbeitende profitieren von einer strukturierten Einarbeitung, vielfältigen Weiterbildungsangeboten sowie der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und sich langfristig im Unternehmen zu entwickeln.

Wer Teil eines starken Teams werden möchte, findet hier vielseitige Möglichkeiten im Lager, Vertrieb und Baustoffhandel.

👉 Weitere Informationen und alle Stellenangebote:

https://henrich-baustoffzentrum.career.softgarden.de/