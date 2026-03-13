++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super Plus klettert weiter hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 14.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 14.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Benzinkraftstoff Super Plus (Super98) geht ab Mitternacht um fast 8 Cent hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Samstag dann weiter 1,780 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt ebenfalls gleich, und der Liter kostet am Samstag weiterhin 1,654 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) steigt im Preis um 7,9 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,779 Euro kostet.