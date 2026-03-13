Crash in Stadtkyll fordert drei Verletzte: Rettungshubschrauber gelandet

STADTKYLL – Am heutigen Freitag,13.03.2026, ereignete sich gegen frühen Nachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Ortslage Stadtkyll.

Ein Transporter befuhr die Straße „Im Hang“ und beabsichtigte, in die bevorrechtigte Kerschenbacher Straße einzubiegen. Dabei missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines ordnungsgemäß herannahenden Personenkraftwagens. Es kam im Kreuzungsbereich zur unvermeidbaren Kollision beider Fahrzeuge.

Umfassende Rettungsmaßnahmen für drei Fahrzeuginsassen

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten insgesamt drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Die Rettungskette wurde umgehend aktiviert. Neben zwei Rettungswagen des DRK kam auch ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt zum Einsatz. Die medizinische Versorgung der Beteiligten wurde noch an der Unfallstelle eingeleitet. Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen nach ersten Informationen als nicht lebensgefährlich.

Feuerwehren aus Stadtkyll und Jünkerath sichern Unfallstelle

Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden die Freiwilligen Feuerwehren Stadtkyll und Jünkerath alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und bereinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten kam es im Bereich der Kerschenbacher Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.