Streit auf Wertstoffhof eskaliert: Vier Verletzte nach Ärger um Holz im Grünschnitt

Landau. Ein Streit um Holzstücke im Grünschnitt ist auf einem Wertstoffhof in Landau völlig aus dem Ruder gelaufen. Am Ende wurden vier Menschen verletzt, zwei Mitarbeiter mussten sogar ins Krankenhaus gebracht werden.

Ärger beim Abladen eskaliert

Nach Angaben der Polizei hatten zwei 36-jährige Männer ihren Grünschnitt auf dem Wertstoffhof abgeladen. Darin befanden sich jedoch offenbar auch unerwünschte Holzstücke.

Genau das wurde zum Auslöser für den Konflikt: Zunächst kam es laut Polizei zu einem Streit zwischen den beiden Männern und zwei Mitarbeitern des Wertstoffhofs. Im weiteren Verlauf soll der Disput in Beleidigungen und schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung umgeschlagen sein.

Vier Verletzte nach Handgemenge

Bei der Eskalation wurden nach Angaben der Polizei alle vier Beteiligten verletzt.

Die beiden Mitarbeiter mussten anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Polizei hat nach dem Vorfall Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

Was genau sich auf dem Wertstoffhof im Detail abgespielt hat und wie es zur Eskalation kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.