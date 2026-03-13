Morbach: Mysteriöse Geräusche in der Nacht – Polizei macht überraschenden Fund

Morbach. Die rätselhaften Knallgeräusche in der Nacht auf Donnerstag sind offenbar aufgeklärt. Nachdem zunächst unklar war, was hinter den lauten Geräuschen steckte, meldeten sich nun zwei Zeugen unabhängig voneinander bei der Polizei – mit einem entscheidenden Hinweis.

Und tatsächlich machten die Beamten anschließend einen Fund, der die nächtliche Aufregung erklären dürfte.

Zeugen hörten Knalle und sahen Leuchtkörper

Nach Angaben der Polizei Morbach berichteten beide Zeugen, in der Nacht gegen 03:42 Uhr ebenfalls die lauten Knallgeräusche wahrgenommen zu haben.

Zusätzlich hätten sie kleinere Leuchtkörper am Himmel gesehen – vergleichbar mit einer Feuerwerksbatterie.

Diese Aussagen brachten die Ermittler auf die richtige Spur.

Polizei findet Feuerwerksbatterie

Im Bereich des von den Zeugen geschilderten Geschehens entdeckte die Polizei schließlich eine Feuerwerksbatterie mit 16 Schuss.

Damit sei die Ursache der mysteriösen Knallgeräusche nun zweifelsfrei geklärt.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Nach Einschätzung der Polizei handelte es sich bei den wahrgenommenen Geräuschen um das Abbrennen der Feuerwerksbatterie. Die Knallgeräusche seien damit ungefährlich gewesen.

Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr.