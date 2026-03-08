Nordsaarland: Nackter Oberkörper – zwei Messer: Polizei stoppt Mann mit Taser

BOSEN/NOHFELDEN – Am 08.03.2026 kam es in der Gemeinde Nohfelden zu einem polizeilichen Großeinsatz. Gegen 14:10 Uhr meldeten Zeugen einen 55-jährigen Mann, der sich mit zwei Messern bewaffnet im Bereich der Ortslage Bosen auf der Fahrbahn aufhielt.

Der Betroffene trat mit entblößtem Oberkörper auf und befand sich nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem bestätigten die Beamten einen vorliegenden Alkohol- und Drogeneinfluss beim Tatverdächtigen.

Taser-Einsatz nach Missachtung polizeilicher Anweisungen

Die eintreffenden Polizeikräfte forderten den Mann mehrfach dazu auf, die mitgeführten Waffen niederzulegen. Da der 55-Jährige diesen Anweisungen nicht Folge leistete, machten die Beamten vom polizeilichen Taser Gebrauch. Das Gerät entfaltete seine Wirkung und ermöglichte die sofortige Fixierung des Mannes ohne weitere Gegenwehr. Durch das entschlossene Handeln der Polizei konnte die Situation im öffentlichen Raum unter Kontrolle gebracht werden.

Abschluss des Einsatzes ohne Verletzte

Der Mann wurde im Anschluss an die Festnahme mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus überstellt. Dort erfolgt nun die weitere medizinische und psychiatrische Versorgung. Die Polizei betont, dass bei dem gesamten Einsatz weder Einsatzkräfte noch unbeteiligte Bürger verletzt wurden. Ebenso kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu keiner direkten Bedrohung von Passanten vor dem Eintreffen der Streifen.