++ Aktuell: Große Aufregung und Explosion am Himmel über Trier? Das ist passiert! ++

Trier / Region. Ein ungewöhnliches Himmelsphänomen hat am Sonntagabend für Aufsehen in der Region Trier gesorgt. Gegen 19 Uhr wurde über Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Großraum Trier vermutlich ein Meteor beobachtet. Nach Angaben des Luftfahrtbundesamtes soll ein entsprechendes Objekt in der Atmosphäre verglüht sein, wie die Stadt Trier mitteilt.

Viele Menschen berichteten in den sozialen Netzwerken und bei Behörden von einem hellen Flackern am Himmel, gefolgt von einem lauten, explosionsartigen Geräusch. Das Phänomen sei teilweise auch spürbar gewesen, schilderten mehrere Augenzeugen.

Himmelsphänomen auch über Trier deutlich wahrnehmbar

Auch im Stadtgebiet Trier wurde der Vorfall von zahlreichen Menschen wahrgenommen. Beobachter berichteten von einem kurzzeitig hell aufleuchtenden Objekt, das über den Himmel zog. Kurz darauf habe ein dumpfer Knall die Region erschüttert.

Solche Geräusche entstehen häufig, wenn ein Meteor beim Eintritt in die Atmosphäre mit hoher Geschwindigkeit verglüht und dabei sogenannte Überschallknalle entstehen.

Keine Schäden im Stadtgebiet Trier bekannt

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf Schäden oder Verletzte im Stadtgebiet Trier. Auch Einsatzkräfte meldeten bislang keine außergewöhnlichen Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Ereignis.

Behörden baten zudem darum, den Notruf nur in echten Notfällen zu wählen, da sich viele Bürgerinnen und Bürger nach dem ungewöhnlichen Geräusch bei Polizei und Rettungsleitstellen meldeten.

Weitere Informationen werden erwartet

Noch ist unklar, wo genau der Himmelskörper verglüht ist oder ob möglicherweise Fragmente den Boden erreicht haben. Experten sprechen in solchen Fällen häufig von sogenannten Boliden, besonders hellen Meteoren, die beim Eintritt in die Atmosphäre spektakuläre Licht- und Geräuschphänomene verursachen können.

Weitere Informationen zu dem Ereignis werden erwartet, sobald genauere Daten vorliegen.