++ Luxemburg: Der 49-jährige Jorge Miguel de O. wird vermisst ++

LUXEMBURG. Der 49-jährige Jorge Miguel de Oliveira wird seit dem 6.3.2026, 17.50 Uhr, vermisst.

Die Person ist 1,7 Meter groß, von normaler/korpulenter Statur, hat Schwarzes/ dunkelbraunes schulterlanges Haar (zusammen oder offen).

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Bomber Jacke und ein weißes T-Shirt.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Luxemburg per Telefon unter der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)