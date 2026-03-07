++ Luxemburg: Der 49-jährige Jorge Miguel de O. wird vermisst ++

0
Foto: Police Grand-Ducale

LUXEMBURG. Der 49-jährige Jorge Miguel de Oliveira wird seit dem 6.3.2026, 17.50 Uhr, vermisst.

Die Person ist 1,7 Meter groß, von normaler/korpulenter Statur, hat Schwarzes/ dunkelbraunes schulterlanges Haar (zusammen oder offen).

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Bomber Jacke und ein weißes T-Shirt.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Luxemburg per Telefon unter der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.