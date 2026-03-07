++ Aktuell: Vollsperrung auf der A61 — vier Schwerverletzte bei Unfall mit LKW ++

SPRENDLINGEN. Aktuell kommt es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim aufgrund einer Vollsperrung infolge eines schweren Verkehrsunfalls zu Verkehrsbehinderungen. Die A61 ist aktuell in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim vollgesperrt.

Die Vollsperrung wird noch ca. vier Stunden andauern. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Zum Unfallhergang ist bislang folgendes bekannt: Die Unfallverursacherin (Anfang 20) fuhr mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen der A61 und kam aus bislang unbekannten Gründen auf den rechten Fahrstreifen ab, wo sie sodann mit einem dort fahrenden LKW kollidierte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Die insgesamt vier Insassen in dem VW wurden teilweise schwerverletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Versorgung verbracht. Der Fahrer des LKW wurde nicht verletzt.

Zur Spurensicherung und Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Es wird nachberichtet. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)