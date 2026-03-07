Traditionelles Heringsessen beschließt die Session der KG Rot‑Weiß Ehrang

TRIER. Mit dem traditionellen Heringsessen hat die Karnevalsgesellschaft Rot‑Weiß Ehrang e.V. am vergangenen Wochenende ihre Session offiziell beendet. Rund 140 Gäste waren der Einladung ins Bürgerhaus Ehrang gefolgt, wo zunächst das gemeinsame Abendessen serviert wurde, bevor der formelle Teil des Abends begann.

Zu Beginn begrüßte die KG die Karnevalsprinzessin der abgelaufenen Session samt Gefolge aus den Reihen des Theater- und Karnevalsvereins »Blau‑Weiß« Ehrang 1909 e.V. Präsident Stefan Thiel dankte der Prinzessin im Namen der Rot‑Weißen für ihr Engagement während der Session.

Ein besonderer Dank galt anschließend Steffi Erang, der »guten Seele« des Bürgerhauses, für die stets verlässliche Unterstützung bei den Veranstaltungen der KG. Ebenso wurden Ana und Heinz Roth für ihren langjährigen Einsatz über den Förderverein der KG gewürdigt.

Für einen spontanen Höhepunkt sorgte Brunhilde Orth, die mit einer humorvollen Rede das Publikum zum Lachen brachte – »das Crazy!«. Im weiteren Verlauf wurden Kirstin Sießegger und Luis Trossen zu ordentlichen Mitgliedern der Ministerrunde ernannt. Zu Aspiranten auf das Ministeramt wurden Elena Engelke, Suna Thiel, Yasmin Wilbertz, Jan Wilbertz und Tim Kardelky berufen.

Ein weiterer Höhepunkt war die alljährliche Verleihung des »Hammer‑Ordens«. Markus Brandt, Ordensträger des Vorjahres, überreichte den von ihm selbst gestalteten Hammer‑Orden an Selina Lamberty. In seiner Laudatio würdigte er ihre langjährige aktive Arbeit im Verein – von den Garden über Präsidium und Hofstaat bis hin zur aktuellen Tätigkeit als Schriftführerin.

Mit der »Litanei« sorgten Anja Lohmer und Hedi Melchior, die in der vergangenen Session bereits als Duo in der Bütt standen, für ein weiteres humorvolles Element des Abends. Mit Lob, Dank und Anekdoten erinnerten sie an besondere Momente und Personen der Session – stets mit einem Augenzwinkern und der Bitte an den Wupptus um Erleuchtung.

Im Anschluss ehrte die KG zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden ausgezeichnet:

Anja Amberg, Nicole Hilsamer, Steffi Mertineit, Hanni Metzler, Marlies Niehues, Brunhilde Orth, Heinz Roth, Andrea Schmitt, Anna Rühland‑Thiel, Simone Thiel und Thomas Thiel. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit Diamanten.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Gernot Ewerhard und Jürgen Haubrich geehrt. Haubrich, der seit Jahrzehnten vor allem bei der Schwestergesellschaft Blau‑Weiß aktiv ist, betonte die Verbundenheit beider Vereine und die Bedeutung des Zusammenhalts im Ehranger Karneval.

Ein besonders spannender Moment folgte mit der Vorstellung des designierten Prinzenpaars der Session 2026/27: Dorothee Luang A Math und Peter Luang A Math. Ihnen steht ein erfahrener Hofstaat zur Seite: Tanja Busse, Alina Wüstner, Markus Brandt und Heinz Roth. Gleichzeitig wurde das neue Sessionsmotto verkündet:

„Zirkuszauber kunterbunt – Ehriker Foasenicht in aller Mund“ – der „Zirkus Kyllanien“ wird also in der kommenden Session in Ehrang seine Zelte aufschlagen.

Zum Abschluss wurde der Wupptus der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Ehrang unter großer Anteilnahme in den (vorläufigen) verdienten Ruhestand verabschiedet. In einer feierlich‑humorvollen Zeremonie wurde er mitsamt Insignien in seine rot‑weiße Kiste gelegt und in einem Trauerzug um das Bürgerhaus getragen – der traditionelle Schlusspunkt der Session.

Doch lange dauert die karnevalsfreie Zeit nicht: Bereits in wenigen Tagen beginnen die Vorbereitungen für die Session 2026/27. Die Garden bieten offene Probetrainings für Interessierte an:

Kindergarde (6–9 Jahre): 19. & 26.03., jeweils 17–18.15 Uhr

Jugendgarde (ab 10 Jahren): 12.03., ab 18 Uhr

Große Garde: 12.03., ab 20 Uhr

Alle Trainings finden im Bürgerhaus Ehrang statt. Tanzerfahrung ist nicht erforderlich; Sportkleidung genügt, eine Anmeldung ist nicht notwendig. (Quelle: KG Rot-Weiß Ehrang e.V.)